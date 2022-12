Tortura de imigrantes em Odemira. Leitura da sentença marcada para 10 de janeiro

Entre setembro de 2018 e março de 2019, estes militares do posto territorial de Vila Nova de Milfontes terão maltratado, de acordo com a acusação, pelo menos quatro imigrantes.



Os militares respondem a acusações de ofensa à integridade física, sequestro e abuso de poder.



As alegações finais decorreram esta segunda-feira no Tribunal de Beja. O advogado de Rúben Candeias pediu a nulidade das provas, argumentando que houve um ilícito na apreensão do telemóvel do seu cliente.



A leitura da sentença está marcada para 10 de janeiro às 14h00, sendo que o Ministério Público pede três anos de cadeia para cada um dos sete militares.



A defesa contesta e pede que sejam ilibados de todas as acusações por falta de provas. Sublinha que está em causa a validade da prova que levou a que estes sete militares fossem arguidos.



De acordo com a defesa, os suspeitos foram identificados em vídeos, sobretudo através das suas vozes.