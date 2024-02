"Total confiança". Diretor da PJ afasta ideia de frustração face a decisões no caso da Madeira

Luís Neves expressou total confiança nas investigações levadas a cabo "com exigência e toda a seriedade"., sublinhou o diretor da PJ em declarações esta tarde aos jornalistas, num primeiro comentário à decisão que ontem devolveu à liberdade três arguidos do processo da Madeira.

Luís Neves sublinhou que o Ministério Público vai recorrer da decisão do juiz de instrução, garantindo que "a investigação continua" e que mantém "total confiança na equipa que investiga estes factos".







O diretor da PJ considera que a decisão do juiz "não coloca em cheque" o trabalho realizado.



"Sabemos o que estamos a fazer, estamos seguros no que estamos a fazer, estamos convictos e muito motivados no trabalho que temos vindo a realizar há anos nesta investigação", acrescentou.