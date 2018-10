Trabalhadores da administração pública em greve

RTP26 Out, 2018, 09:24 | País

Inicialmente a greve foi convocada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (ligada à CGTP) para pressionar o Governo a incluir no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) a verba necessária para aumentar os trabalhadores da função pública, cujos salários estão congelados desde 2009.





Mas, após a última ronda negocial no Ministério das Finanças, no dia 12, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, ambos filiados na UGT, anunciaram que também iriam emitir pré-avisos de greve para o mesmo dia, tendo em conta a falta de propostas do Governo, liderado pelo socialista António Costa.





Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública, garante que já fez contas ao Orçamento do Estado e que chegou a valores mais baixos do que aqueles anunciados pelo ministro das Finanças sobre o que representa a carga dos salários da Função Pública.







“É uma falácia para enganar a opinião pública”, garante Ana Avoila, lembrando que a grande expetativa dos trabalhadores de que iriam recuperar o valor que lhes tem sido cortado desde 2008, está a ser gorado, criando uma “grande frustração”.











“Tem havido especulação e até manipulação dos números”, garante José Abraão.





Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, coloca a tónica na defesa de aumentos salariais para todos os funcionários públicos, considerando que a proposta sindical de aumentos entre os 3 e os 4 por cento é “modesta, adequada e justa”.













Ao início da madrugada, o secretário-geral da CGTP esteve na rua para se inteirar da adesão ao protesto. O responsável da CGTP fala de um dia histórico de adesão à greve.













Greve afeta saúde e educação

No que diz respeito às unidades hospitalares, a Frente Comum adianta que em Lisboa, o Hospital de São Francisco Xavier a adesão no turno da noite foi de 95%, na Maternidade Alfredo da Costa 60%, Hospital de S. José (urgência, medicina e bloco operatório) 100%, Hospital D. Estefânia (98%) e no IPO 80%.







No Hospital de Santa Maria a adesão na urgência central foi de 60%, na urgência pediátrica (80%), na urgência, na ginecologia e obstetrícia 70%, no bloco da urgência 100% e nos internamentos 60%.







O Hospital de Beja teve uma adesão de 100%, o Amadora/Sintra 95%, Vila Nova de Gaia, Penafiel e Braga com 90%.





O Centro Hospitalar de Leiria, do Tâmega (Viseu), do Baixo Vouga (Aveiro), Centro Hospitalar da Feira, a Unidade Local da Guarda, o Hospital da Figueira da Foz, o Centro Hospitalar Universidade de Coimbra e o IPO de Coimbra estão apenas com os serviços mínimos garantidos.





Quanto à recolha noturna de resíduos, a Frente Comum adiantou que Évora, Seixal, Almada, Palmela, Loures e Moita estão com uma adesão de 100%. Na Câmara Municipal de Lisboa, nos 120 circuitos de recolha de lixo normalmente efetuados, só foram realizados 21.





De acordo com a sindicalista da UGT, Lucinda Dâmaso, várias escolas do país estão de portas fechadas. Em declarações à Lusa junto ao liceu Passos Manuel, cujos portões estão fechados, a sindicalista disse, cerca das 08h30, que a elevada adesão à greve mostra bem o descontentamento dos trabalhadores com o Governo, salientando que não vão baixar os braços.





Os sindicatos defendem aumentos entre os 3 os 4 por cento e exigem também que o descongelamento de carreiras deixe de ser faseado e que o subsídio de refeição seja aumentadoEm entrevista à RTP, José Abraão, da FESAP, considerou que o Governo tem que decidir o que quer fazer com a Função Pública. O sindicalista recorda que foi pedida uma negociação suplementar com o Governo para saberem “pelo menos qual é o aumento que o Governo tem previsto”, garantindo que nem isso lhes foi comunicado.Arménio Carlos adiantou que após esta greve vem aí uma manifestação nacional, marcada para 15 de novembro.Os primeiros dados fornecidos pela Frente Comum apontam para uma adesão à greve entre os 60% e os 100% no turno da noite em mais de duas dezenas de hospitais.Junto aos portões do liceu alguns sindicalistas empunham cartazes a dizer "educação de saco cheio" e "precariedade, carreiras e progressões, aumento salarial, trabalho digno, dignidade funcional".