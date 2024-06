Filipe Silva - RTP

Os dirigentes da AIMA que não conseguirem resolver em tempo útil os pedidos de autorização de residência ficam sujeitos a pagar multas do próprio bolso. Uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo que levou já Artur Girão, presidente do sindicato que representa os trabalhadores da agência, a dizer que este organismo correr sério risco de perder profissionais.