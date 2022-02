Trabalhadores da Autoeuropa avaliam pré-acordo laboral

Na votação a decorrer desde quinta-feira, os trabalhadores da Autoeuropa decidem sobre o pré-acordo, que, a ser aprovado, além de assegurar os aumentos salariais de 2% e outras regalias, também deverá garantir a atribuição de um novo veículo da Volkswagen à fábrica de automóveis de Palmela, no distrito de Setúbal.



O compromisso alcançado este mês de fevereiro pela Comissão de Trabalhadores e a administração da Autoeuropa prevê ainda a manutenção do quarto turno e a possibilidade de um máximo de 44 "down-days" (dias de não produção, mas que são pagos na íntegra aos trabalhadores), face à previsível falta de semicondutores, que, no ano passado, obrigou a várias paragens de produção.



O pré-acordo prevê também uma eventual correção dos aumentos em função da taxa de inflação, bem como a criação de mais um escalão – letra G –, que permite aos trabalhadores que já estão no topo de carreira (letra F) beneficiarem de mais um aumento de 2%.