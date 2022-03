Trabalhadores da Autoeuropa decidem sobre novo pré-acordo laboral

O novo pré-acordo laboral da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, não só garante o prémio anual por objetivos, que foi de cerca de 1.400 euros nos últimos dois anos, como aumentos salariais de 2% para os próximos dois anos e um aumento mínimo de 30 euros em 2022.



No anterior pré-acordo laboral, que foi rejeitado, o aumento mínimo para 2022 era de 25 euros e, em vez do prémio por objetivos, os trabalhadores teriam direito a um total de 44 "down-days" (dias de não produção pagos na íntegra).



Caso seja aprovado este novo pré-acordo laboral, os trabalhadores garantem aquela que era uma das principais reivindicações, o prémio por objetivos, e a manutenção dos atuais 22 "down-days" em 2022 e 2023.



O pré-acordo laboral também consagra definitivamente, sem necessidade de qualquer negociação futura, as pausas de 10 minutos (atualmente são de sete minutos) e o pagamento de prémios de 100% para todos os horários de laboração aos fins de semana.



Este é já o terceiro pré-acordo laboral negociado pela Comissão de Trabalhadores e a administração da Autoeuropa para o biénio 2022/2023, dado que os dois anteriores foram rejeitados, nas votações realizadas em 21 de maio do ano passado e no passado dia 25 de fevereiro.