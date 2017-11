Trabalhadores da Autoeuropa querem continuar a dialogar

Mais de 63 por cento dos trabalhadores da Autoeuropa rejeitaram esta quarta-feira o segundo pré-acordo sobre os novos horários de trabalho na fábrica de automóveis de Palmela.



Fernando Gonçalves, presidente da comissão de trabalhadores, quer retomar as negociações com a administração e sublinha que o pré-acordo que foi chumbado beneficiava os trabalhadores.



O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, está preocupado com a situação na empresa.





O pré-acordo garantia a manutenção dos direitos dos trabalhadores tal como o trabalho suplementar, a rotação semanal dos turnos e a continuidade do horário semanal de segunda a sexta, até a entrada do regime de trabalho contínuo previsto para agosto do próximo ano.Para assegurar a produção estimada do novo veículo produzido em Palmela (T-Roc) a administração da Autoeuropa considera necessária a laboração contínua, bem como o trabalho ao sábado.