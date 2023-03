Trabalhadores da Carris reúnem em plenário

O STRUP, ligado à Fectrans, foi o único que ficou de fora do acordo relativo aos aumentos para este ano, já assinado entre a Carris e o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes (SITRA), Associação Sindical dos Trabalhadores da Carris (ASPTC), Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) e Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços (SITESE).A STRUP defende um aumento salarial na ordem dos 100 euros, assim como um horário diário de sete horas de trabalho, considerando que a proposta de 70 euros apresentada pela administração da Carris é “insuficiente e não responde àquilo que os trabalhadores desejam e merecem”, além de não refletir os “ganhos de produtividade” da empresa ou o aumento do custo de vida.A Carris é responsável pelo serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros na cidade de Lisboa, sendo, desde 1 de fevereiro de 2017, gerida pela Câmara Municipal de Lisboa.