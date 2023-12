Trabalhadores da CM Porto oferecem jantar de Natal a sem-abrigo e famílias carenciadas

As pessoas que hoje se sentaram em mesas espalhadas pelo pavilhão gimnodesportivo do CCDTCMP foram encaminhadas pelas paróquias, uniões de freguesia e pelas equipas de rua, revelou à Lusa o presidente da instituição, Gouveia Santos.

Em mesas com dez lugares que ocupavam a quase totalidade do espaço do recinto, para além do bacalhau com batatas e o bolo-rei os convidados do CCD tinham à sua espera água e sumo, mas não só.

No palco, pelas 19:00 davam-se os últimos retoques do espetáculo que tradicionalmente o CCD faz acompanhar a refeição, pois, como referiu Gouveia Santos "para muitos deles este é o único Natal que vão ter".

Preparados para servir até mil pessoas, a confeção das refeições têm também em conta o combate ao desperdício, garantindo o dirigente que o bacalhau com batatas será preparado à medida das necessidades.

"O que eventualmente sobrar terá como destino a causa social", revelou.

Para tudo isto, contou o presidente do CCD, foram reunidos 30 voluntários, distribuindo-se entre quem está na cozinha, os que preparam a sala e os que interagem com convidados, que são os sem-abrigo e as pessoas carenciadas.

Convidados para jantar foram também o bispo auxiliar do Porto, Vitorino José Pereira Soares, e os vereadores da Câmara do Porto, Fernando Paulo, da Ação Social, e Catarina Araújo, da Saúde e Qualidade de Vida, disse o dirigente.

Questionado se tem informação das equipas de rua de que aumentou o número de sem-abrigo no Porto, respondeu que sim, acrescentando que pela fila que aguardava no exterior do pavilhão do CCD haverá mais pessoas a jantar que em 2022.

"Apercebi-me de pessoas [na fila] de várias nacionalidades e de estratos sociais que anteriormente estavam bem", contou Gouveia Santos.

A terminar, o presidente do CCD revelou que este ano, para além da ceia de natal, os convidados irão levar "um blusão de muito boa qualidade" e cuja aquisição resultou da "generosidade de pessoas amigas e dos trabalhadores" da Câmara do Porto.