Trabalhadores da CP em greve ao trabalho suplementar

A greve dos trabalhadores ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, teve início às 00h00 do dia 23 e termina às 23h59 do dia 2 de janeiro de 2023.Os sindicatos defendem a “atribuição de um prémio financeiro que compense a perda do poder de compra verificado no ano 2022”, a “atualização do subsídio de alimentação” e o “fim da discriminação entre trabalhadores”.A paralisação foi convocada por uma plataforma de vários sindicatos que representam os trabalhadores das duas empresas.