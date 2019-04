Foto: Nuno Patrício - RTP

Os sindicatos que representam os trabalhadores da CP referem que a greve desta classe atingiu os 100 por cento.



As estações do Oriente e Santa Apolónia as bilheteiras estão fechadas como explica o dirigente Nuno Martins, do sindicato do setor Ferroviário, à jornalista Natércia Simões.



Os trabalhadores dizem que têm excesso de trabalho e apelam à contratação de mais profissionais.