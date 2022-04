Trabalhadores da EMEL exigem aumento dos salários

Num comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal diz que os trabalhadores exigem um aumento dos salários de 90 euros, atribuição de diuturnidades, aumento do subsídio de penosidade para 80 euros e aumento do subsídio de turnos, entre outros.No início do mês, trabalhadores da EMEL entregaram um abaixo-assinado ao Conselho de Administração (CA) e à Câmara Municipal de Lisboa (único accionista da empresa) a manifestar a sua disponibilidade para levar a cabo todas as formas de luta necessárias para alcançar os seus objetivos, caso a empresa não altere a sua proposta.Depois disso, a EMEL apresentou uma nova proposta de aumento salarial, passando de 15 para 20 euros, o que o sindicato considerou “muito insuficiente”.