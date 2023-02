Trabalhadores da fábrica Izidoro estão hoje em greve

Marcos Rebocho, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar (STIAC), explicou que os trabalhadores exigem aumentos salariais, a negociação do caderno reivindicativo para 2023 e um acordo de empresa, recusado pelo grupo Montalva, que detém também o Centro de Abate de Suínos do Oeste (CASO), no Milharado, em Mafra.De acordo com o sindicalista, em declarações à Lusa, a grande maioria dos trabalhadores da Izidoro recebe apenas o Salário Mínimo Nacional (SMN) e está há mais de uma década com um "subsídio de refeição de apenas 4,50 euros".O STIAC acusa também a Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes – APIC de ter feito caducar o contrato Coletivo de Trabalho (CCT) da indústria das carnes em 2016 e de se recusar a negociar com os sindicatos desde então.