Trabalhadores da hotelaria do Norte manifestam-se por melhores salários

O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte (STIHTRSN), que defende que a falta de pessoal no setor não pode significar aceitar a diminuição da qualidade do serviço ou a manutenção da precariedade.



Pelas 9h30, está marcada uma manifestação no Porto, em conjunto com o sindicato da região Centro, com partida da Praça da Ribeira e que seguirá para a Câmara Municipal, incluindo a entrega de moções a todos os estabelecimentos.



A ação visa denunciar a "propaganda das empresas que dizem que têm falta de trabalhadores, mas que pagam salários miseráveis", segundo o sindicato.



"De facto, há falta de trabalhadores no setor, mas nós não podemos aceitar que estejam aí os (trabalhadores) imigrantes a dormir, 10 ou 12 imigrantes, num só apartamento, sem condições dignas", disse o dirigente sindical Francisco Figueiredo, no início da semana.



Ainda segundo Francisco Figueiredo, que acusou os patrões do setor de quererem “manter a precariedade, aumentar a exploração, continuar a pagar salários miseráveis e continuar com horários longos e penosos", é necessário “preservar a qualidade do serviço".