Câmara Municipal de Mafra

O protesto é motivado pelo facto de as organizações que representam os trabalhadores não terem sido convidadas para a sétima cimeira do turismo português, que decorre no Palácio de Mafra, refere Luís Trindade, da direção deste conjunto de sindicatos.



O sindicalista defende que a falta de mão-de-obra no sector da hotelaria e turismo se deve à falta de salários atrativos.