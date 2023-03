Trabalhadores da Lusa anunciam greve entre 30 de março e 2 de abril

A decisão foi tomada esta tarde, em plenário de trabalhadores com grande participação, e foi aprovada apenas com uma abstenção.



Após cinco reuniões com a administração e duas com o Ministério da Cultura, para reivindicar aumentos salariais, os trabalhadores da Lusa dizem que o único caminho é a greve.



Os funcionários da agência de notícias não são aumentados há doze anos e pedem mais 120 euros no ordenado, enquanto a administração só está disposta a dar 35 euros.



Recorde-se que a última greve dos trabalhadores da Lusa foi em 2012 e levou ao encerramento da empresa.