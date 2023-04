Trabalhadores da Parque de Sintra–Monte da Lua em greve

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública exigem a retoma imediata das negociações relativas ao acordo de empresa, tendo em vista, entre outros, um salário base de 860 euros e progressões de três em três anos.A comissão de trabalhadores alega que a empresa não consegue contratar e ficam diversas funções técnicas por exercer, faltam trabalhadores de atendimento ao público nos palácios, existem bilheteiras e cafetarias encerradas, há peças de espólio retiradas de exposição por incapacidade de cumprimentos de normas de segurança e a gestão florestal não é cumprida por falta de técnicos.A PSML é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, criada em 2000, sendo acionistas a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Turismo de Portugal e a Câmara Municipal de Sintra.É responsável pela gestão do Parque e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros, Palácio Nacional de Sintra, Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Chalet e Jardim da Condessa d’Edla, Farol do Cabo da Roca, Palácio Nacional e Jardins de Queluz, Vila Sassetti, Escola Portuguesa de Arte Equestre e Santuário da Peninha.