Trabalhadores da Parques de Sintra reivindicam aumentos salariais

Segundo Pedro Salvado, coordenador da secção Distrital de Lisboa do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Publica (SINTAP), os 300 trabalhadores querem ser recebidos pelo ministro para abordar a situação laboral na empresa, de capitais públicos, que gere espaços como o Parque e Palácio Nacional da Pena e de Queluz, no concelho de Sintra.Os trabalhadores exigem um aumento de mais 14% para quem faz 40 horas semanais e mais 7% para os que fazem 37,5 horas semanais. Entre as reivindicações está também um aumento mínimo de 52 euros para todos os trabalhadores, salário de 1.320 euros no início da carreira de técnico superior, subsídio de alimentação no valor de 8,32 euros, retroativos a janeiro deste ano e seguro de saúde no Acordo de Empresa.A Parques de Sintra-Monte da Lua é uma empresa de capitais exclusivamente públicos e é responsável pela gestão do Parque e Palácio de Monserrate, Castelo dos Mouros, Palácio Nacional de Sintra, Parque e Palácio Nacional da Pena, Convento dos Capuchos, Chalet e Jardim da Condessa d’Edla, Farol do Cabo da Roca, Palácio Nacional e Jardins de Queluz, Vila Sassetti, Escola Portuguesa de Arte Equestre e Santuário da Peninha.