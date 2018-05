Trabalhadores da Petrogal marcam greve para junho

A paralisação convocada pelo Sindicato da Indústria e Comércio Petrolífero (SICOP) e pela Fiequimetal está agendada para o período de 11 e 16 de junho.



O pré-aviso de greve já foi entregue.



O presidente do SICOP, Rui Pedro Ferreira, explicou os motivos desta paralisação.



Entre as reivindicações dos trabalhadores da Petrogal estão ainda questões relacionadas com o acesso à reforma, as férias e as folgas.



Os trabalhadores exigem melhores salários, e dizem que pretendem parar a ofensiva da administração da Petrogal contra a contratação coletiva e os direitos sociais.