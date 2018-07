Trabalhadores da Randstad exigem aumentos salariais

Os trabalhadores exigem aumentos salariais e estão contra a precariedade. Por esse motivo está agendada para esta manhã uma manifestação junto ao parlamento contra a revisão das leis do trabalho. Uma ação convocada pela CGTP.



A greve abrange cerca de três mil trabalhadores da Randstad que trabalham no setor das telecomunicações nas empresas NOS, Vodafone e MEO.



Vítor Narciso, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações explicou os motivos da greve.



O sindicato diz que no setor das telecomunicações o salário médio é de 580 euros e apenas 17 por cento dos trabalhadores são efetivos.