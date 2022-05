Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa estão em greve

Esta será a 12.ª paralisação que os motoristas da RL realizam desde julho do ano passado, sendo que a última greve teve lugar em 1 de abril.



A greve é convocada pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (SITRL) e terá a duração de 24 horas, tendo começado às 3h00.



No essencial, os trabalhadores da RL reivindicam um aumento salarial para 750 euros, de forma a “compensar a subida do salário mínimo”. Atualmente, o ordenado médio de um trabalhador da RL é de cerca de 700 euros (brutos), enquanto o ordenado mínimo nacional é de 705 euros.



O sindicato já admitiu a realização de uma paralisação mensal até julho.



Atualmente, a Rodoviária de Lisboa, empresa de transporte rodoviário de passageiros, opera nos concelhos de Lisboa, Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, todos no distrito de Lisboa, servindo cerca de 400 mil habitantes.