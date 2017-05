Trabalhadores da segurança dos aeroportos iniciam no sábado greve de cinco dias

Lusa 11 Mai, 2017, 17:10 | País

A paralisação dos trabalhadores das empresas de segurança privada - Prosegur e Securitas -, convocada pelo Sitava, que se prolonga até quarta-feira, vai abranger todos os aeroportos nacionais, com o objetivo de exigir melhores condições de trabalho, nomeadamente quanto aos horários de trabalho e aos salários.

A AES -- Associação de Empresas de Segurança lamentou a greve convocada pelo Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e recorda que o pré-aviso foi comunicado "um dia depois de as partes terem sido convocadas pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) para uma reunião", cujo objetivo era "dar continuidade ao processo de conciliação [e] fazer um ponto da situação do mesmo".

Sublinhando que a última reunião entre a AES e o Sitava aconteceu em 20 de março, que em 26 de abril as partes foram convocadas pela DGERT para uma reunião a ter lugar em 08 de maio, a associação que representa as empresas de segurança considera que a convocação pelo Sitava, em 27 de abril, de uma greve "em lugar de prosseguir com a negociação [...] apenas contribui para obstaculizar o processo negocial".

A AES reitera a sua disponibilidade em negociar com o Sitava para "alcançar um contrato coletivo, que concilie as reivindicações dos trabalhadores com as necessidades do setor, nomeadamente, em termos da melhoria da formação dos vigilantes, da atualização das condições salariais, da organização dos tempos de trabalho e, acima de tudo, da preservação dos postos de trabalho".

Esta greve coincide com a visita do papa Francisco a Portugal, na sexta-feira e no sábado, por ocasião do centenário das "aparições" de Fátima e da canonização de Francisco e Jacinta Marto, duas das crianças que estão na origem do fenómeno de Fátima.

A paralisação dos trabalhadores de segurança dos aeroportos coincide também com a reposição do controlo de fronteiras em Portugal, incluindo as dos aeroportos, uma das medidas das forças de segurança portuguesas no âmbito da visita papal que estará em vigor até às 00:00 de domingo, o que será mais um procedimento pelo qual todos os passageiros terão de passar.

Questionada sobre o impacto previsto desta greve, fonte da ANA - Aeroportos de Portugal, que gere a rede aeroportuária do país, remeteu esclarecimentos e recomendações aos passageiros para sexta-feira.