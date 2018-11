Trabalhadores da Soflusa mantêm greve para segunda-feira

DR

A proposta da empresa foi apresentada em reunião, na quarta-feira, a qual, segundo Carlos Costa, "está dentro" do que se pretendia, contudo, está "dependente da outra parte". Divergências sindicais mantêm greve de trabalhadores da Soflusa na segunda-feira



Carlos Costa, da Fectrans - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, quando questionado sobre qual a organização sindical que está na origem desta divergência, o responsável preferiu não revelar para "não dificultar mais as negociações".



De qualquer forma, Carlos Costa garantiu que não vê a possibilidade de "a greve ser desconvocada".



O responsável da Fectrans avançou ainda que a proposta da Soflusa está relacionada com a "valorização de carreira" e com a "equiparação a outras áreas", mas tudo está dependente da organização sindical.



"Vamos tentar desbloquear na próxima reunião, que já estava programada para o dia 09 de novembro, para o regulamento de carreiras e o seguimento do que temos estado a fazer", disse.



Carlos Costa não indicou quantos trabalhadores esperam que adiram a esta greve, mas indicou que trabalham "cerca de 20 a 25 na área afetada".



Segundo comunicado divulgado no 'site' da Fectrans, a greve parcial dos trabalhadores da área comercial da Soflusa visa reivindicar a valorização da carreira de agente comercial, a formação em novas aplicações a nível de bilheteira e a contratação de novos trabalhadores.



De acordo com a decisão do tribunal arbitral, em 26 de outubro, a greve marcada para segunda-feira não terá os serviços mínimos para o transporte de passageiros da Soflusa, por "não ter sido demonstrada a existência de necessidades impreteríveis", uma vez que tem "curta duração" e que existem "outros meios alternativos de transporte" para acesso a cuidados de saúde, escolas ou serviços de segurança.





c/ Lusa