Trabalhadores da Transdev cumprem um dia de greve

A greve, que começou à meia-noite, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte (STRUN), é a terceira do ano, seguindo-se às paralisações feitas em janeiro e fevereiro, e já está agendado um novo protesto para o dia 17 de abril.Entre as exigências dos trabalhadores estão aumentos salariais este ano “na mesma percentagem do salário mínimo nacional, ou da inflação”.O grupo Transdev tem uma operação repartida por pelo menos 14 empresas e consórcios no Norte e Centro. A Norte, além de autorizações provisórias, a Transdev já opera, ao abrigo dos novos concursos públicos de transporte rodoviário de passageiros, em três comunidades intermunicipais, e operará num dos cinco lotes definidos para a Área Metropolitana do Porto (AMP), enquanto no Centro, a empresa tem maior presença no transporte intermunicipal nas comunidades intermunicipais (CIM) da Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões e Beira Baixa, e concentra 42% da despesa nas Beiras e Serra da Estrela.