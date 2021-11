Trabalhadores da Transtejo cumprem hoje primeiro de cinco dias de greve parcial

De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), os trabalhadores "".As reivindicações dos trabalhadores são relativas a este ano, e "", pelo que a situação entretanto criada pelo chumbo da proposta orçamental e marcação de eleições legislativas "", refere o sindicato.No site da empresa, a Transtejo avança que "" durante a realização da greve, sendo que os terminais e estações vão estar encerrados durante os mesmos períodos "por motivos de segurança".O detalhe sobre os horários previstos pode ser consultado no "site" da empresa Transtejo/Soflusa em https://ttsl.pt/avisos/.Os trabalhadores da Transtejo, juntamente com os da Soflusa, fizeram várias greves parciais durante este ano, a última das quais em 21 de setembro, devido a falhas nas negociações salariais entre a administração da empresa e os sindicatos, tendo o Ministério do Ambiente reunido igualmente com os sindicatos na tentativa de desbloquear a situação.

A Transtejo assegura as ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa, enquanto a Soflusa é responsável por ligar o Barreiro à capital.