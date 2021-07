Trabalhadores da Transtejo/Soflusa terminam greve parcial

Os sindicatos Exigem uma atualização salarial e continuam sem conseguir chegar a acordo com a administração.



As duas empresas asseguram a ligação fluvial entre Lisboa e a margem sul do Tejo.



Hoje a secretária-geral da CGTP e o coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações foram ao Barreiro ouvir e dar apoio aos trabalhadores.