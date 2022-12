Trabalhadores das Águas de Portugal em greve

O sindicato afirmou que os trabalhadores do grupo Águas de Portugal vão realizar uma greve nacional de 24 horas, para exigir, “entre outras matérias, o aumento imediato dos salários em 120 euros para todos e 900 euros de salário mínimo no grupo”.Os trabalhadores exigem ainda “o retomar das negociações, a aplicação global do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a sua revisão, assim como a atribuição e regulamentação dos subsídios de insalubridade, penosidade e risco, e de transporte”.O STAL referiu que, desde 2009, os trabalhadores do grupo beneficiaram de um aumento de apenas 20 euros, em 2018.