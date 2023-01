Trabalhadores das autarquias iniciam um mês de protestos

O presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), José Correia, revelou que vão ser realizadas ações em diversos locais de trabalho de todos os setores que a estrutura sindical representa, de norte a sul do país.



A primeira iniciativa realiza-se hoje, às 11h00, à porta da Câmara de Almada, no distrito de Setúbal.



O responsável do STAL explicou que estas ações pretendem chamar a atenção para “questões laborais” e para o “agravamento da crise económica e social”, decorrente da subida generalizada de preços.



José Correia adiantou ainda que o STAL irá encerrar este “ciclo de luta” no dia 15 de fevereiro com uma ação central em Lisboa.