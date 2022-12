Trabalhadores das carreiras técnicas da Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais em greve

Mesmo com serviços mínimos, a greve terá impacto, avisa Miguel Gonçalves, presidente do Sindicato dos Técnicos da Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais.Na próxima sexta-feira, dia de greve e manifestação à porta do Ministério da Justiça, em Lisboa, juntam-se ao protesto os técnicos superiores.Miguel Gonçalves fala do trabalho que desempenham.Os trabalhadores dizem que a situação se arrasta desde 2008, quando ficaram de fora das carreiras revistas. Catorze anos depois, queixam-se de estarem a ser duplamente penalizados.A Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou, na altura, a abertura de inquérito, mas disse que nada estava relacionado com a participação de trabalhadores em manifestações.O sindicato disse que se trata de um atentado à liberdade e ao direito de manifestação dos trabalhadores e acredita que, desta vez, aconteça o mesmo.