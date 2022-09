Trabalhadores das empresas de distribuição estão em greve

Para Braga, Porto, Leiria, Santarém, Lisboa e Algarve estão agendados vários piquetes de greve.”, lê-se num comunicado divulgado na quinta-feira.



No documento, o CESP vincou que os trabalhadores das empresas de distribuição continuam sem ter a revisão do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT), culpabilizando a associação patronal, “que insiste na chantagem” de só negociar se o sindicato aceitar introduzir o banco de horas no contrato.



O sindicato garantiu que os trabalhadores não vão aceitar normas que levem ao aumento da carga horário e à destabilização dos tempos de trabalho e de vida.