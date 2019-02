Trabalhadores das empresas de distribuição reivindicam melhores condições laborais

Foto: Rui Cardoso - RTP

Célia Lopes, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços, refere que super e hipermercados, logísticas das empresas de distribuição e grandes armazéns especializados pagam mal, usam mão-de-obra precária, impõem ritmos de trabalho desumanos e usa coação psicológica.



Um protesto que decorre esta manhã junto do espaço comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa.