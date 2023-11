Trabalhadores das Misericórdias protestam em Lisboa

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (Cesp), que promove o protesto, a UMP "nunca aceitou negociar" um CCT com a estrutura sindical.O Cesp alega que a UMP "apressou-se a assinar um outro CCT", sem ter em conta o sindicato e "cujas condições são piores do que as das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)".De acordo com o sindicato, em 2022 foi publicada uma portaria que estende "todos os direitos dos trabalhadores das IPSS aos trabalhadores das Santas Casas de Misericórdia" e "garante melhores condições de trabalho".