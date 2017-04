Trabalhadores de segurança dos aeroportos em greve de 13 a 17 de abril

Os trabalhadores das empresas de segurança nos aeroportos agendaram uma greve de cinco dias. A paralisação é de duas horas diárias, no início dos turnos.



A empresa gestora dos aeroportos aconselhou os passageiros com viagens nesses dias a procurarem instruções junto das companhias aéreas e aconselhou-os a despacharem bagagem no 'check-in', para reduzir o número de peças a rastrear no controlo de bagagem de mão que é feito pelos trabalhadores destas empresas, e assim minimizar o impacto da paralisação.



Os vigilantes e seguranças privados reivindicam a atualização dos salários congelados desde 2011, e a greve começa às 4 da manhã da próxima quinta-feira.