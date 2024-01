Trabalhadores do Global Media estão em greve

O protesto foi convocado pelo Sindicato dos Jornalistas, pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação Audiovisual.Em 6 de dezembro, a Comissão Executiva do GMG, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".que, segundo a administração, será pago em duodécimos durante este ano, o que viola a lei. O grupo anunciou também o fim das prestações de serviços a partir de janeiro, num aviso com poucas horas de antecedência., coincidindo este momento com uma hora de solidariedade proposta pelo SJ a todos os jornalistas do país, para “demonstrar a importância do jornalismo na sociedade”., enquanto o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, com a tutela da Comunicação Social, presta esclarecimentos, a partir das 10h00 e à tarde estarão nas Torres de Lisboa, sede do GMG.



TSF sem notícias





Os trabalhadores da TSF iniciaram às 00h00 de hoje uma greve de 24 horas, no âmbito da paralisação no Global Media Group (GMG) em contestação pela intenção de despedir até 200 profissionais e pela defesa do jornalismo.



“Os trabalhadores da TSF cumprem esta quarta-feira 24 horas de greve”, anunciou esta rádio numa mensagem pelas 00h00 de hoje, seguida da música “Canção sem final” de A Garota Não.