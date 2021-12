Trabalhadores do grupo Caixa Geral de Depósitos em greve

A proposta da empresa está agora nos 0,4%, um valor que o Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo CGD diz ser ainda inaceitável, muito abaixo do razoável. Pedro Messias diz que o mínimo são dois por cento.Para o Sindicato de Trabalhadores das Empresas do grupo CGD, há agora margem para se ir mais além.Esta greve já estava marcada antes de terem entrado em vigor as novas medidas de combate à pandemia e vão envolver todos os trabalhadores das empresas do grupo CGD, chegando mesmo aos trabalhadores que estão aos balcões das agências.Nesta altura está também a decorrer uma greve à prestação de trabalho suplementar até ao dia 14 de janeiro de 2022.