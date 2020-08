Trabalhadores do grupo hoteleiro Fénix, no Porto, revoltados

Todos os trabalhadores estão a ser transferidos para a única unidade hoteleira do grupo que permanece aberta no Porto, o hotel Ipanema Park, mesmo com os outros hotéis, que estão encerrados, a aceitar reservas.



Os trabalhadores não compreendem esta decisão, como conta à Antena 1 o representante do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hoteleria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho.