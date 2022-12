Trabalhadores do Hospital de Vila Franca de Xira em greve

A paralisação, que deverá abranger enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA).



Segundo disse à Lusa Isabel Barbosa, do SEP, as duas estruturas sindicais vão também estar às 12h00 no Ministério da Saúde, em Lisboa, para entregarem à tutela “uma resolução com as exigências dos trabalhadores”.



Além da contratação de mais profissionais e um horário de 35 horas semanais, os trabalhadores reivindicam “o direito à progressão na carreira”, o “pagamento efetivo de todas as horas/turnos extraordinários” e o cumprimento dos “tempos de descanso adequados”.