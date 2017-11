Trabalhadores do Infarmed apanhados de surpresa com mudança para o Porto

RTP21 Nov, 2017, 21:54 / atualizado em 21 Nov, 2017, 21:54 | País

Em declarações à RTP, o líder da comissão de trabalhadores explica ainda que desconhece a existência de alguma avaliação das consequências da mudança da sede do Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde de Lisboa para o Porto.



"Nem por brincadeira nos referimos a esta possibilidade. Fomos apanhados mesmo de surpresa", explica Rui Spínola.

Infarmed ruma ao Porto



Rui Spínola admite ainda que o próprio conselho diretivo do Infarmed tenha sido apanhado de surpresa pela decisão anunciada esta terça-feira pelo ministro da Saúde.Os trabalhadores convocaram um plenário para a manhã desta quarta-feira para ouvir as opiniões e preocupações dos funcionários do Infarmed.O anúncio da mudança da sede do Infarmed para o Porto foi feito esta terça-feira pelo ministro da Saúde. O governante explicou que a transferência acontecerá a partir de 1 de janeiro de 2019, fazendo-se de forma progressiva.Adalberto Campos Fernandes estima que dentro de dois ou três anos cerca de 70 por cento dos recursos do Infarmed estejam instalados no Porto.Este anúncio foi feito precisamente um dia depois de a União Europeia ter decidido que a Agência Europeia do Medicamento ficará no Amesterdão, tendo a candidatura do Porto saído derrotada.O ministro rejeita que esta mudança seja uma compensação pelo facto de a Invicta não receber a EMA. Questionado pelos jornalistas, Adalberto Campos Fernandes não especificou quando é que o executivo tomou esta decisão.O presidente da Câmara do Porto mostrou-se satisfeito com esta mudança, tendo agradecido ao Governo.“Quando não estamos satisfeitos com modelos centralistas, também estamos satisfeitos e agradecemos quando se tomam medidas desta natureza", declarou Rui Moreira em conferência de imprensa.O autarca considerou que esta transferência é uma “boa notícia” em detrimento da “notícia dececionante” que diz ter sido a não vinda da EMA para Portugal. Rui Moreira negou no entanto que esta transferência seja uma contrapartida pela perda da agência europeia, tendo garantido que não houve “negociações”."Este assunto de vez em quando foi abordado aqui e ali, como sabem. Este assunto foi-me a mim comunicado esta manhã, a única condição que foi posta pelo governo, foi naturalmente se o Porto estava interessado e se o Porto estaria em condições de garantir a instalação, no mais breve possível, de uma parte significativa dos serviços do Infarmed", declarou.O Infarmed é o organismo responsável pela supervisão dos setores dos medicamentos, dispositivos médicos e produtos cosméticos. Conta com cerca de 400 pessoas e tem funcionado até agora no Parque da Saúde em Lisboa.