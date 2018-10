Trabalhadores do Metro de Lisboa em greve esta 5.ª feira

Uma greve parcial entre as 6h00 e as 9h30 para os trabalhadores da circulação e da manutenção.



Os restantes trabalhadores da empresa cumprem duas horas de paralisação, entre as 10h00 e o meio-dia.



Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes, explicou na Antena 1 que em causa está o cumprimento do acordo de empresa e a admissão de mais trabalhadores.



Os funcionários do Metropolitano de Lisboa também não concordam com a proposta de atualização salarial plurianual apresentada pela empresa, no valor de 24 euros e meio para 2018 e 2019.



Os sindicatos defendem que o aumento proposto deverá valer apenas para este ano, com retroativos a 1 de janeiro.



Quanto à greve desta quinta-feira, o tribunal arbitral decidiu não decretar serviços mínimos. Uma greve que vai afetar as viagens do metro sobretudo entre as 6h00 e as 9h30.