Trabalhadores do Metro Sul do Tejo cumprem último dia de greve

O Sindicato dos Maquinistas agendou para esta sexta-feira mais um dia de greve às horas extraordinárias, tal como ocorreu na terça-feira, prevendo-se perturbações no serviço do metro de superfície.Na quarta e na quinta-feira a paralisação foi de 24 horas e, segundo o sindicato, houve uma “elevada adesão”, com quatro de 21 veículos a circularem à hora de ponta, enquanto a Metro Transportes do Sul, que explora o sistema no distrito de Setúbal, disse que foi possível assegurar 30% da oferta nesses períodos de maior procura.A transportadora afirma que foi proposto um aumento salarial em linha com as orientações do Governo para o setor privado e que pode haver melhorias de condições dentro das capacidades da empresa, mas o sindicato acusa a administração de não ir ao encontro das reivindicações dos trabalhadores.