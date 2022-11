Trabalhadores do Metro Sul do Tejo em greve esta semana

Convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ), esta greve decorrerá entre as 00h00 de hoje e as 24h00 de sábado e será feita ao trabalho suplementar, incluindo o trabalho em dia de descanso semanal e a todos os serviços com duração superior a oito horas.



Paralelamente, entre as 00h00 de quarta-feira e as 24h00 de sexta-feira, os trabalhadores farão greve total.



A Metro Transportes do Sul, empresa que opera o Metro Sul do Tejo, já alertou para “fortes perturbações” no serviço.



O Metro Sul do Tejo é o sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.