Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa em greve

As perturbações no serviço começaram a sentir-se ainda na noite de segunda-feira, já que todas as estações encerraram às 23h00.Durante o dia de hoje, o metro vai funcionar com 25% da circulação normal para cumprir os serviços mínimos obrigatórios decretados pelo Tribunal Arbitral, prevendo-se a normalização do serviço a partir das 6h30 de quarta-feira.Segundo disse à Lusa Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS),Anabela Carvalheira estimou que o expectável são “tempos de espera a rondar os 20/25 minutos”, lamentando que na determinação de serviços mínimos tenham sido ignoradas “as características do trabalho em subsolo e a responsabilidade de garantir a segurança de trabalhadores e utentes”.A sindicalista considerou ainda que “não vão estar reunidas as condições de segurança necessárias”, já que com os tempos de espera previstos, “rapidamente se enchem os cais”, o que poderá gerar situações de insegurança, quer para passageiros, quer para trabalhadores, e aconselhou os utentes do metro a escolherem outro meio de transporte no dia de hoje.O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e a 1h00.