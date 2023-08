Trabalhadores do serviço de utilização comum dos hospitais em greve

O balanço foi feito por Francisco Figueiredo, na manhã desta segunda-feira, à porta do Hospital de São João, no Porto.

Os trabalhadores das lavandarias, alimentação, manutenção, resíduos e administrativos dos hospitais exigem aumentos intercalares do salário e do subsídio de alimentação ainda este ano. Pedem uma melhoria das condições de trabalho, reforço dos quadros de pessoal e atribuição do subsídio de risco a todos os trabalhadores.