Trabalhadores dos CTT em greve esta sexta-feira

A greve tem como motivo a contestação ao plano apresentado no final do ano passado pela administração dos correios que prevê a redução de pessoal e o encerramento de postos de atendimento em todo o país como explica o sindicalista José Arsénio.



São esperados entre três mil e quatro mil trabalhadores dos correios a manifestar-se em Lisboa.



A manifestação arranca às 14h30 no Marquês de Pombal e irá dirigir-se à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento. Aí, os quatro sindicatos (SNTCT, Sindelteco, Sincor e SINTTAV) entregarão documentos com as suas preocupações.



Quanto às estações a encerrar, inicialmente foram apontadas 22, mas o número baixou depois para 19 com a criação de novos postos dos CTT em locais como juntas de freguesia ou estabelecimentos comerciais.



José Arsénio disse ainda que tem a certeza de que a distribuição vai ser afetada pela greve.



A empresa não espera grande impacto e admite até trabalhar no sábado se for preciso para regular a distribuição.



Não foram decretados serviços mínimos para a greve mas os responsáveis pelos correios garantem a entrega de produtos básicos como medicamentos e vales-postais.