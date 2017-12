Trabalhadores dos CTT já cumprem greve de dois dias

Mário Aleixo - RTP21 Dez, 2017, 06:39 / atualizado em 21 Dez, 2017, 07:04 | País

Com os trabalhadores do primeiro turno em greve nas instalações centrais do CTT em Lisboa estiveram políticos e representantes de centrais sindicais.



Esta quinta-feira a comissão de Trabalho da Assembleia da República ouve os sindicatos do setor e administração dos CTT.



José Arsénio, secretário-geral do Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Telecomunicações e dos Media (Sindetelco, UGT), disse que vai estar presente na reunião e acusou a administração dos CTT de "passar ao lado do setor postal" por só estar interessada no banco postal.



Vítor Narciso, pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, que também estará presente na reunião no Parlamento, informou que já saíram 140 trabalhadores dos CTT e afirmou também que a empresa já vendeu praticamente todos os edifícios.



O problema dos CTT "não está nas receitas mas sim nas despesas", em assessorias e no banco postal, afirmou.





O secretário-geral da central sindical CGTP, Arménio Carlos, defendeu esta noite a necessidade de "fazer retornar os CTT à esfera do setor empresarial do Estado".





Aos jornalistas Arménio Carlos disse que o processo a ser desenvolvido pela administração dos CTT confirma que "a privatização dos CTT foi um erro monumental", que foi benéfica para os acionistas mas "desastrosa para os trabalhadores e simultaneamente para a população".Também questionado pelos jornalistas o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse que o Governo tem de olhar para o que se está a passar "com olhos de ver" mas acrescentou: "Temos consciência de que o país não consegue enfrentar uma recompra dos CTT por 500 ou 600 milhões, agora tem de ser o Governo a perceber o que é que pode fazer para por um lado garantir o bom serviço publico, e por outro lado preservar postos de trabalho, porque os trabalhadores não são carne para canhão".A greve dos CTT prolonga-se pelos dias de hoje (quinta-feira) e sexta-feira.