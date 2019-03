Trabalhadores dos hospitais privados em greve

Lusa

Os cerca de 30 mil trabalham sobretudo para os grupos CUF, Lusíadas e Luz.



A maioria recebe apenas o salário mínimo e a Associação dos Administradores da Hospitalização Privada recusa dar aumentos salariais.



A denúncia é do dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, Orlando Gonçalves.