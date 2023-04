Trabalhadores dos Registos cumprem greve de 24 horas

Segundo o pré-aviso, estarão em greve das 00h00 às 24h00 de hoje os trabalhadores a exercer funções nos serviços do Instituto de Registos e Notariado, nomeadamente serviços centrais, conservatórias, Espaços Registo, Lojas do Cidadão, IMT ou outros organismos, bem como nos serviços centrais e externos da Direção-Regional da Administração da Justiça da Região Autónoma da Madeira.



Em causa, refere o SNR, estão os sucessivos adiamentos das reuniões negociais por parte do Ministério da Justiça, a falta de diálogo do governo e de resolução da questão dos vencimentos, nomeadamente em matéria de assimetrias salariais, atualização indiciária, abono para falhas e uniformização e distribuição de emolumentos pessoais.



A greve prende-se ainda, segundo o SNR, com a necessidade de revisão e atualização da Lei Orgânica no seio dos Registos e do Notariado e coma falta de abertura de concursos internos para "oficiais especialistas", entre outros.