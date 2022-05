Trabalhadores dos registos e notariado em greve

Para a mesma hora e local da manifestação está prevista a sessão de abertura do Congresso Internacional de Direito Regista, que contará com participações previamente gravadas do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, mas onde estará presente a presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), Filomena Gaspar Rosa.O pré-aviso de greve convoca uma paralisação de 24 horas e propõe como serviços mínimos apenas a garantia de realização de casamentos civis urgentes (na iminência de morte ou de parto), casamentos civis agendados antes da data de convocação de greve e testamentos em caso de morte iminente.