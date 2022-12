Trabalhadores dos têxteis e afins reivindicam melhores salários

A concentração, que decorrerá entre as 10h30 e as 12h00, junto à loja comercial do presidente da APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos, Luís Onofre”, no Porto, “com o objetivo de manifestar o seu protesto público contra o congelamento dos salários em 2022”.A iniciativa protesta ainda pelo facto de “a retribuição salarial de uma parte significativa dos trabalhadores” ser “apenas o salário mínimo nacional” e pelo “subsídio de refeição diário, no valor de 2,5 euros”.Os trabalhadores do setor chegaram a anunciar uma greve no início deste mês, nas empresas de calçado que recusassem negociar a atualização dos salários e do subsídio de refeição, mas não se concretizou, na sequência de alguns avanços registados e das negociações ainda em curso.