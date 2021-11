Tráfico de diamantes, ouro e droga. Militares detidos começaram a ser interrogados

Os detidos ficaram na Prisão Militar de Tomar e também nas instalações junto à Polícia Judiciária, em Lisboa. Foram chegando, em momentos diferentes, ao tribunal de instrução criminal no Campus de Justiça ao início desta tarde.



A diligência começou pouco depois das 16h30, com a identificação de cada um dos arguidos - 11 no total.



São três ex-comandos, um deles militar da Nacional Republicana, um agente da PSP, um advogado e seis elementos civis. Um deles será o arguido que foi detido - ontem - em flagrante delito, por posse ilegal de arma.



Os outros 10 foram detidos com mandados emitidos pelo juíz de instrução Carlos Alexandre, que é quem está também a fazer o primeiro interrogatório e no final determinará as medidas de coação a que ficarao sujeitos, para além do termo de identidade e residência com que ficam automaticamente ao serem constituidos arguidos.





São todos suspeitos de pertenderem a uma rede de tráfico de diamantes, ouro e estupefacientes - um esquema que terá começado em missões militares portuguesas na República Centro Africana, em que alguns dos arguidos participaram, ao abrigo das intervenções de paz da Organização das Nações Unidas.